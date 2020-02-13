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"Слуга народу" проти закріплення "особливого статусу" Донбасу в Конституції

Новини » Політика     13.02.2020 - 10:28
"Слуга народу" проти закріплення "особливого статусу" Донбасу в Конституції
Фото: Олександр Корнієнко (РБК-Україна)

Такої позиції дотримується і президент Володимир Зеленський, зазначив Олександр Корнієнко

Керівник партії "Слуга народу" і перший заступник однойменної фракції Олександр Корнієнко заявив, що в Конституції України не повинно бути ніякого "особливого статусу" Донбасу. Про це він сказав у інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

За його словами, такої позиції дотримується і президент Володимир Зеленський.

"Наша позиція і позиція президента Володимира Зеленського - особливий статус у Конституції не вписувати. І обидва проекти закону (першого варіанту доопрацьованого, а пізніше відкликаного про внесення змін до Конституції щодо децентралізації - Ред.) були без якогось "особливого статусу", - сказав Корнієнко.

Нагадаємо, раніше російський президент Володимир Путін заявив, що закон про особливий статус Донбасу повинен бути закріплений в Конституції України.

За даними опитування фонду "Демократичні ініціативи" і КМІС, у листопаді 2019 року надання і закріплення в Конституції "особливого статусу" окремих територій Донецької та Луганської областей підтримували 30% українців, 53% виступали проти.

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