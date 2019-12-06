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Большинство украинцев против особого статуса Донбасса

Новости » Политика     06.12.2019 - 13:59
Большинство украинцев против особого статуса Донбасса
Фото: митинг возле офиса презизидента (РБК-Украина)

Украинцы против условий, которые выдвигает Россия

В ноябре 2019 года предоставление и закрепление в Конституции "особого статуса" отдельных территорий Донецкой и Луганской областей поддерживают 30% украинцев, 53% выступают против. Об этом свидетельствуют данные опроса фонда "Демократические инициативы" и КМИС.

По данным опроса, как и ранее, граждане Украины считают неприемлемыми большинство компромиссов, на которых настаивает Россия со ссылкой на Минские договоренности.

Большинство украинцев против особого статуса Донбасса

Наименее приемлемым является проведение выборов на условиях боевиков (неприемлемо для 66% и лишь для 16% - приемлемо), амнистия всех участников боевых действий против украинских войск (63% против 19%) и формирование силовых органов ОРДЛО только из местных представителей (56% против 21%).

Большинство украинцев против особого статуса Донбасса

Опрос был проведен Фондом "Демократические инициативы" совместно с Киевским международным институтом социологии с 4 по 19 ноября 2019 года по всей Украине за исключение оккупированных Россией территорий. В результате полевого этапа было собрано 2041 анкета. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Отметим, по данным опроса Центра Разумкова, проведенного в начале октября 2019 года, большинство граждан (56%) выступают против предоставления и закрепления в Конституции Украины "особого статуса" отдельных территорий Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО), поддерживают - 26% опрошенных.

Отметим, по данным опроса Центра Разумкова, проведенного в начале октября 2019 года, разделяют мнение, что на востоке Украины происходит гражданская война - конфликт между проукраинские и пророссийские настроенными гражданами Украины 15% украинцев.

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