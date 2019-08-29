В "Слуге народа" надеются сегодня поддержать отмену неприкосновенности

На заседании Верховной рады Украины 29 августа надеются проголосовать за отмену депутатской неприкосновенности. Об этом заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, позиция "Слуги народа" заключается в том, чтобы закон о снятии депутатской неприкосновенности в первом чтении был проголосован 29 августа.

"Наша позиция - проголосовать 226 сегодня и на следующей сессии проголосовать - 300. Я не знаю о советах Венецианской комиссии ... Когда улица придет к нам, нам будет не до Венецианской комиссии. Когда общество требует сейчас, чтобы депутаты стали обычными людьми, мы должны это сделать. Эту точку зрения поддерживает большинство депутатов", - заявил Арахамия.

Напомним, ранее сообщалось, что в повестку дня первого заседания Верховной рады Украины нового созыва включили законопроект о снятии депутатской неприкосновенности. Данный законопроект был инициирован фракцией БПП в парламенте минувшего созыва. Он предлагает внести изменения в статью 70 Конституции.

Президент Украины Владимир Зеленский выступает за принятие именно этого законопроекта, который предусматривает снятие неприкосновенности с 2020 года.