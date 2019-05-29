Зеленский требует снятия депутатской неприкосновенности с 2020 года

Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)

Глава государства призывает принять законопроект №7203

Президент Украины Владимир Зеленский выступает за принятие Верховной радой законопроекта, который предусматривает снятие неприкосновенности с народных депутатов с 2020 года. Об этом заявил представитель президента в ВР Руслан Стефанчук, передает корреспондент РБК-Украина.

Так, глава государства настаивает на рассмотрении именно проекта закона №7203.

"Внесение изменений в Конституцию - большая длительная процедура. Бесспорно, что в новый парламент мы будем вносить изменения в Конституцию, которые мы и обещали. Это обсуждение будет продолжаться год: Конституционный суд, заключение, возвращение... Сейчас наиболее процессуально быстрый механизм - это законопроект №7203. Там предусмотрено (снятие депутатской неприкосновенности, - ред.) с 2020 года", - заявил Стефанчук.

По его словам, данный законопроект уже был обозначен как неотложный.

"Поэтому мы еще раз подчеркнули, что мы заинтересованы, чтобы его рассмотрели как неотложный", - добавил представитель президента в Раде.

Как писало РБК-Украина ранее, глава Верховной рады Андрей Парубий и первый вице-спикер Ирина Геращенко настаивали на рассмотрении закона о снятии депутатской неприкосновенности 25 апреля.

Напомним, чрезвычайный и полномочный посол США в Украине Мари Йованович в начале марта отметила, что Верховная рада должна проголосовать за снятие неприкосновенности с народных депутатов.

Отметим также, РБК-Украина в своем материале "Предвыборная повестка: чем займется Верховная рада на новой сессии" писало, что в ВР нынешнего созыва нет достаточного количества голосов для отмены депутатской неприкосновенности.