В "Слуге народа" надеются на референдум о продаже земли иностранцам в 2020

Во фракции "Слуга народа" надеются, что референдум о продаже земли иностранцам пройдет в следующем году. Об этом заявил первый замглавы фракции Александр Корниенко, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, референдум о продаже земли гражданам других стран обязательно будет.

"Надеюсь, что в следующем году", - отметил Корниенко.

Он также добавил, что поправка о проведении референдума подана в закон о рынке земли.

"Среди трех тысяч поправок есть те принципиальные поправки, о которых говорил президент - о том, что вопрос продажи земли иностранцам будет решаться только на всеукраинском референдуме", - подчеркнул нардеп.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал, чем дополнят закон о рынке земли ко второму чтению. По его словам, в закон добавят запрет на продажу иностранцам.

"Возможность купить украинскую землю у них будет только после решения референдума. А референдум - наше предвыборное обещание", - заявил Зеленский и подчеркнул, что пакет законов о народовластии примут в ближайшее время.

До этого Корниенко отмечал, что закон о рынке земли будет принят в декабре, а о референдуме - в январе-феврале 2020 года.