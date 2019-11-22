ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Раде назвали сроки принятия законов о референдуме и рынке земли

Новости » Политика     22.11.2019 - 12:27
В Раде назвали сроки принятия законов о референдуме и рынке земли
Фото: Александр Корниенко (РБК-Украина)

Закон о рынке земли в целом примут в декабре

Закон о рынке земли будет принят в декабре, а о референдуме - в январе-феврале 2020 года. Об этом в интервью НВ рассказал первый замглавы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко.

По его словам, сроки по закону о рынке земли зависят от того, как комитет успеет внести все правки.

"Это может быть либо с 2 декабря, или 16 декабря. Есть такой план. Будем смотреть", - отметил Корниенко.

Он также подчеркнул, что референдум о продаже земли иностранцам пройдет только после принятия пакета законов о народовластии.

"Поэтому - примерно январь-февраль следующего года. Тогда и запланируем", - добавил Корниенко.

Напомним, ранее посол Германии в Украине Анка Фельдгузен заявила, что надеется на открытие рынка земли в Украине для немецких фермеров.

В то же время в случае принятия закона рынок земли откроется не раньше 1 октября 2020 года. По словам уполномоченного президента Украины по вопросам земли Романа Лещенко, латифундий и иностранцев на рынке не будет.

"Будут соответствующие ограничения, чтобы не допустить. Президент взял на себя инциативу, внесут соответствующие изменения", - отметил он.

Корниенко: утечки в Telegram могли быть инспирированы извне Богдан не имеет своего контроля над фракцией СН, - Корниенко
Новости Украины референдумРынок землиАлександр Корниенко
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь