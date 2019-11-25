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Зеленский рассказал, чем дополнят закон о рынке земли ко второму чтению

Новости » Политика     25.11.2019 - 18:09
Зеленский рассказал, чем дополнят закон о рынке земли ко второму чтению
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

В законе о рынке земли запретят ее продажу иностранцам и снизят лимиты

В закон о рынке земли перед вторым чтением добавят запрет на продажу ее иностранцам. Об этом в видеообращении заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, принятие законопроекта о рынке земли в первом чтении говорит о том, что украинец "станет владельцем своей земли".

"Перед вторым чтением мы внесем изменения о продаже земли иностранцам, физическим лицам и иностранным компаниям. Возможность купить украинскую землю у них будет только после решения референдума. А референдум - наше предвыборное обещание", - заявил Зеленский и подчеркнул, что пакет законов о народовластии примут в ближайшее время.

Он также добавил, что в законе о рынке земли перед вторым чтением снизят лимиты, а также планируется выделение 4 млрд гривен на поддержку фермеров.

Напомним, ранее уполномоченный президента по земельным вопросам Роман Лещенко заявил, что результаты аудита земли показали, что из 10 млн гектаров государственной собственности, осталось 7,6 млн гектаров земли.

Как писало РБК-Украина, заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко заявлял, что закон о рынке земли будет принят в декабре, а о референдуме о разрешении приобретать землю иностранцам проведут в январе-феврале 2020 года.

Напомним, Верховная рада в первом чтении поддержала законопроект № 2194, который позволит передать земли за пределами населенных пунктов в коммунальную собственность.

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