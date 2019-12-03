У "Слузі народу" сподіваються на референдум про продаж землі іноземцям у 2020

У фракції "Слуга народу" сподіваються, що референдум про продаж землі іноземцям відбудеться у наступному році. Про це заявив перший заступник голови фракції Олександр Корнієнко, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, референдум про продаж землі громадянам інших країн обов'язково буде.

"Сподіваюся, що в наступному році", - зазначив Корнієнко.

Він також додав, що поправку про проведення референдуму подано до закону про ринок землі.

"Серед трьох тисяч поправок є ті принципові поправки, про які говорив президент - про те, що питання продажу землі іноземцям буде вирішуватися тільки на всеукраїнському референдумі", - підкреслив нардеп.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський розповів, чим доповнять закон про ринок землі до другого читання. За його словами, до закону додадуть заборону на продаж іноземцям.

"Можливість купити українську землю у них буде тільки після рішення референдуму. А референдум - наша передвиборча обіцянка", - заявив Зеленський і підкреслив, що пакет законів про народовладдя приймуть найближчим часом.

До цього Корнієнко зазначав, що закон про ринок землі буде прийнятий в грудні, а про референдум - у січні-лютому 2020 року.