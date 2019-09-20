В "Слуге народа" надеются принять госбюджет-2020 в декабре

Фото: Давид Арахамия (РБК-Украина)

Депутаты отложат рассмотрение некоторых законопроектов, чтобы проработать госбюджет-2020

Во фракции "Слуга народа" надеются принять государственный бюджет на 2020 год в декабре. Об этом заявил председатель фрации "Слуга народа" Давид Арахамия, передает корреспондент РБК-Украина.

Он отметил, что депутаты планируют отложить несколько законопроектов, чтобы больше внимания уделить вопросу государственного бюджета на 2020 год.

"Мы будем все делать для этого. Поэтому мы со следующей недели садимся. Я думаю, что мы будем отменять большинство законопроектов, просто откладывать их и работать над бюджетом. Мы надеемся (принять в декабре - ред.), но вы же видели, что документ очень большой", - заявил Арахамия.

Напомним, ранее министр финансов Оксана Маркарова сообщила, что Совет национальной безопасности и обороны рассмотрит государственный бюджет на 2020 год перед вторым чтением в парламенте. Маркарова пояснила, что все расходы на безопасность и оборону должны быть распределены по решению СНБО.

Также РБК-Украина писало, что государственный бюджет на 2020 год будет принят Верховной радой не позднее 1 декабря 2019 года. Об этом свидетельствует ориентировочный график рассмотрения проекта закона о госбюджете-2020.

Кроме того, первый заместитель спикера Верховной рады Руслан Стефанчук заявил, что народные депутаты обнаружили недостатки в проекте государственного бюджета на 2020 год. Вопросы в нардепов вызвало соотношение минимальной заработной платы и минимального потребительского уровня.