В "Слуге народа" хотят, чтобы больные депутаты приходили в Раду в защитных костюмах

Во внеочередном заседании Верховной рады не примут участие до 30 нардепов от фракции "Слуга народа". Об этом заявил председатель фракции Давид Арахамия, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, в случае нехватки голосов, во фракции "Слуга народа" предложат одеть отдельных депутатов в защитные костюмы для того, чтобы они имели возможность прийти и принять участие в голосовании.

"У нас тоже есть люди, которые не заболели коронавирусом, но просто болеют. Есть люди, которые официально на карантине, есть люди на самоизоляции. По состоянию на сейчас, у нас есть где-то 215-220 людей", - заявил Арахамия.

Первый заместитель председателя фракции Александр Корниенко также подтвердил, что на внеочередное не придет до 30 нардепов от "Слуги народа".

"До 30 человек, возможно, нашей фракции не будут", - добавил Корниенко.

Напомним, ранее в видеообращении президент Владимир Зеленский призвал народных депутатов осознать свою ответственность и принять два необходимых для получения международной финансовой помощи законопроекта по рынку земли и банкам.

В то же время источник РБК-Украина сообщил, что законопроекты "об обороте земли" и закон о банках могут не рассмотреть на внеочередном заседании в понедельник, а перенести голосование на следующую неделю.