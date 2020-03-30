У "Слузі народу" хочуть, щоб хворі депутати приходили в Раду у захисних костюмах

У позачерговому засіданні Верховної ради не візьмуть участь до 30 нардепів від фракції "Слуга народу". Про це заявив голова фракції Давид Арахамія, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, в разі недостачі голосів, у фракції "Слуга народу" запропонують одягти окремих депутатів у захисні костюми для того, щоб вони мали можливість прийти та взяти участь у голосуванні.

"У нас теж є люди, які захворіли не коронавірусом, але просто хворіють. Є люди, які офіційно на карантині, є люди на самоізоляції. Станом на зараз, в нас є десь 215-220 людей", - заявив Арахамія.

Перший заступник голови фракції Олександр Корнієнко також підтвердив, що на позачергове не прийде до 30 нардепів від "Слуги народу".

"До 30 людей, можливо, нашої фракції не будуть", - додав Корнієнко.

Нагадаємо, раніше у відеозверненні президент Володимир Зеленський закликав народних депутатів усвідомити свою відповідальність і прийняти два необхідних для отримання міжнародної фінансової допомоги законопроекти щодо ринку землі і банків.

Водночас джерело РБК-Україна повідомило, що законопроекти "про обіг землі" та закон про банки можуть не розглянути на позачерговому засіданні у понеділок, а перенести голосування на наступний тиждень.