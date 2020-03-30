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В "Слуге народа" хотят, чтобы больные депутаты приходили в Раду в защитных костюмах

Новости » Политика     30.03.2020 - 00:37
В "Слуге народа" хотят, чтобы больные депутаты приходили в Раду в защитных костюмах
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В "Слуге народа" болеют и находятся на самоизоляции около 30 депутатов

Во внеочередном заседании Верховной рады не примут участие до 30 нардепов от фракции "Слуга народа". Об этом заявил председатель фракции Давид Арахамия, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, в случае нехватки голосов, во фракции "Слуга народа" предложат одеть отдельных депутатов в защитные костюмы для того, чтобы они имели возможность прийти и принять участие в голосовании.

"У нас тоже есть люди, которые не заболели коронавирусом, но просто болеют. Есть люди, которые официально на карантине, есть люди на самоизоляции. По состоянию на сейчас, у нас есть где-то 215-220 людей", - заявил Арахамия.

Первый заместитель председателя фракции Александр Корниенко также подтвердил, что на внеочередное не придет до 30 нардепов от "Слуги народа".

"До 30 человек, возможно, нашей фракции не будут", - добавил Корниенко.

Напомним, ранее в видеообращении президент Владимир Зеленский призвал народных депутатов осознать свою ответственность и принять два необходимых для получения международной финансовой помощи законопроекта по рынку земли и банкам.

В то же время источник РБК-Украина сообщил, что законопроекты "об обороте земли" и закон о банках могут не рассмотреть на внеочередном заседании в понедельник, а перенести голосование на следующую неделю.

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Новости Украины Верховная РадаСлуга народаДавид Арахамия
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