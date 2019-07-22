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В "Слуге народа" допускают, что смогут обойтись и без коалиции

Новости » Выборы 2019    22.07.2019 - 12:07
В "Слуге народа" допускают, что смогут обойтись и без коалиции
Фото: Дмитрий Разумков (РБК-Украина)

Разумков подтвердил, что партия "Слуга народа" остается открытой для переговоров

По предварительным результатам выборов в Раду в партии "Слуга народа" допускают, что им может не понадобиться коалиция в парламенте следующего созыва. Об этом на брифинге заявил лидер партии Дмитрий Разумков, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, перед разговорами о коалиции следует дождаться окончательных результатов выборов. В то же время он подчеркнул, что "Слуга народа" остается открытой к переговорам.

"Но сейчас говорить о коалиции пока не приходится, поскольку мы видим достаточно неплохие наши результаты и мы еще не до конца видим результаты наших коллег или оппонентов по Верховной раде", - заявил Разумков и добавил, что партия готова сотрудничать с теми политическими силами, которые разделяют их видение развития Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что по предварительным результатам выборов партия "Слуга народа" сохраняет шансы получить монобольшинство в парламенте нового созыва. В частности, подсчеты по состоянию на утро 22 июля дают основания рассчитывать на порядка 240 депутатских мандатов. Отметим, если официальные результаты подтвердят эти расчеты, то партия "Слуга народа" станет первой в истории Украины, которая сможет сформировать большинство без помощи других фракций.

Примечательно, что на утро 22 июля кандидаты от "Слуги народа" побеждают во всех округах Киева.

 

Результаты выборов в Раду: кто проходит в парламент по спискам
Новости Украины Порошенко Зеленский КоалициявыборыСлуга народа
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