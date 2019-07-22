ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У "Слузі народу" припускають, що зможуть обійтися і без коаліції

Новини » Вибори 2019    22.07.2019 - 12:07
У "Слузі народу" припускають, що зможуть обійтися і без коаліції
Фото: Дмитро Разумков (РБК-Україна)

Разумков підтвердив, що партія "Слуга народу" залишається відкритою для переговорів

За попередніми результатами виборів до Ради у партії "Слуга народу" допускають, що їм може не знадобитися коаліція в парламенті наступного скликання. Про це на брифінгу заявив лідер партії Дмитро Разумков, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, перед розмовами про коаліцію слід дочекатися остаточних результатів виборів. У той же час він підкреслив, що "Слуга народу" залишається відкритою до переговорів.

"Але зараз говорити про коаліцію поки не доводиться, оскільки ми бачимо досить непогані наші результати і ми ще не до кінця бачимо результати наших колег чи опонентів по Верховній раді", - заявив Разумков і додав, що партія готова співпрацювати з тими політичними силами, які поділяють їх бачення розвитку України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за попередніми результатами виборів партія "Слуга народу" зберігає шанси отримати монобільшість у парламенті нового скликання. Зокрема, підрахунки станом на ранок 22 липня дають підстави розраховувати на близько 240 депутатських мандатів. Відзначимо, якщо офіційні результати підтвердять ці розрахунки, то партія "Слуга народу" стане першою в історії України, яка зможе сформувати більшість самостійно без допомоги інших фракцій.

Примітно, що на ранок 22 липня кандидати від "Слуги народу" перемагають у всіх округах Києва.

Результати виборів в Раду: хто проходить до парламенту за списками
Новини України Порошенко Зеленський КоаліціявыборыСлуга народа
Daily
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся