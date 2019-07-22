У "Слузі народу" припускають, що зможуть обійтися і без коаліції

Фото: Дмитро Разумков (РБК-Україна)

Разумков підтвердив, що партія "Слуга народу" залишається відкритою для переговорів

За попередніми результатами виборів до Ради у партії "Слуга народу" допускають, що їм може не знадобитися коаліція в парламенті наступного скликання. Про це на брифінгу заявив лідер партії Дмитро Разумков, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, перед розмовами про коаліцію слід дочекатися остаточних результатів виборів. У той же час він підкреслив, що "Слуга народу" залишається відкритою до переговорів.

"Але зараз говорити про коаліцію поки не доводиться, оскільки ми бачимо досить непогані наші результати і ми ще не до кінця бачимо результати наших колег чи опонентів по Верховній раді", - заявив Разумков і додав, що партія готова співпрацювати з тими політичними силами, які поділяють їх бачення розвитку України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за попередніми результатами виборів партія "Слуга народу" зберігає шанси отримати монобільшість у парламенті нового скликання. Зокрема, підрахунки станом на ранок 22 липня дають підстави розраховувати на близько 240 депутатських мандатів. Відзначимо, якщо офіційні результати підтвердять ці розрахунки, то партія "Слуга народу" стане першою в історії України, яка зможе сформувати більшість самостійно без допомоги інших фракцій.

Примітно, що на ранок 22 липня кандидати від "Слуги народу" перемагають у всіх округах Києва.