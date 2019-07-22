Кандидаты от "Слуги народа" побеждают во всех округах Киева

Фото: голосование на выборах (Виталий Носач, РБК-Украина)

Шансов у других кандидатов практически не осталось

На досрочных парламентских выборах кандидаты от партии "Слуга народа" предварительно побеждают во всех мажоритарных округах города Киева. Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии.

В частности, в округе № 211 после обработки 37,07% протоколов лидирует кандидат от партии "Слуга народа" Александр Юрченко, за которого проголосовали 35,91% избирателей. На втором месте Владимир Прокопив ("Европейская солидарность") - 24,07%.

В округе №212 после обработки 86,66% протоколов лидирует кандидат от партии "Слуга народа" Максим Перебийнис (34,50% голосов). Андрей Задерейко ("Европейская солидарность") набирает 16,98% голосов.

В округе №213 после обработки 68,75% протоколов лидирует кандидат от "Слуги народа" Артем Дубнов (36,55% голосов). На втором месте - действующий народный депутат, кандидат-самовыдвиженец Борислав Береза с 18,20%.

В округе №214 после обработки 48,14% протоколов лидирует кандидат от "Слуги народа" Сергей Швец (33,07% голосов). На втором месте Олесь Маляревич ("Европейская солидарность") - 20,03% голосов.

В округе №215 после обработки 44,44% протоколов лидирует кандидат от "Слуги народа" Богдан Яременко. (38,03% голосов). На втором месте кандидат от "Свободы" Андрей Ильенко (19,93%).

В округе №216 после обработки 52,63% протоколов лидирует кандидат от "Слуги народа" Леся Забуранная - за ( 40,40% голосов). На втором месте самовыдвиженец Виталий Павлик (17,16%).

В округе №217 при обработке 50,63% протоколов лидирует кандидат от "Слуги народа" Марьяна Безуглая (38,00% голосов). На втором месте Людмила Костенко ("Европейская солидарность") - 22,39% голосов.

В округе №218 после обработки 89,61% протоколов лидирует кандидат от "Слуги народа" Дмитрий Гурин (41,47% голосов). На втором месте самовыдвиженец Виктория Муха (21,44%).

В округе №219 после обработки 58,82% протоколов лидирует кандидат от "Слуги народа" Николай Тищенко ( 31,52%). Кандидата-самовыдвиженец Александр Третьяков получат 23,69% голосов.

В округе №220 после обработки 55,26% протоколов с лидирует кандидат от "Слуги народа" Анна Бондарь (37,47% голосов). Алексей Окопный (Европейская солидарность") - 15,11%.

В округе №221 после обработки 58,09% протоколов лидирует кандидат от "Слуги народа" Анна Пуртова (23,21% избирателей). Представитель от партии "Голос" Леонид Емец получат 16,85%.

В округе №222 после обработки 59,77% протоколов) лидирует кандидат от "Слуги народа" Роман Грищук (42,48% голосов). Кандидат-самовыдвиженец, действующий нардеп Дмитрий Андриевский получает (14,76%).

В округе №223 после обработки 45,09% протоколов лидирует кандидат от "Слуги народа" Людмила Буймистер ( 32,35% голосов). Кандидат от "Свободы" Юрий Левченко получает 22,78% голосов.

Как сообщало РБК-Украина, Центральная избирательная комиссия обработала 46,2% протоколов на внеочередных парламентских выборах. По данным ЦИК, лидирует партия "Слуга народа", за нее проголосовали 42.35% избирателей. Второе место занимает "Оппозиционная платформа За жизнь" с 12,80%. У "Европейской солидарности" - 8.70%, а у партии "Батькивщина" - 8,05%. За партию "Голос" проголосовали 6,43% избирателей.

Напомним, по окончательным данным Национального экзит-пола, 5%-ный барьер преодолевают следующие политические силы: "Слуга народа" - 44,2%, "Оппозиционная платформа - За життя"- 11,4%, "Европейская солидарность" - 8,8%, "Батькивщина" 7,4%, "Голос" - 6,5%