В "Слуге народа" допускают принятие бюджета-2020 уже сегодня

В парламентской фракции "Слуга народа" не исключают окончательного принятия бюджета-2020 уже 14 ноября. Об этом заявила представитель правительства в Верховной раде Ирина Верещук, передает корреспондент РБК-Украина.

По ее словам, нардепы могут сегодня проголосовать во втором чтении и в целом либо же отправить законопроект на третье чтение.

"Есть предложение проголосовать во втором и в целом", - отметила Верещук.

Она также уточнила, что если предложение поддержат другие депутаты, третьего чтения не будет.

"Если так произойдет, то мы уже сегодня можем получить бюджет в целом на 2020 год", - добавила Верещук.

Напомним, для того, чтобы раньше начать рассмотрение бюджета-2020, Рада изменила повестку дня. По словам спикера Дмитрия Разумкова, необходимые материалы уже готовы, поэтому появилась возможность перенести рассмотрение законопроекта с 12:30 на утреннюю часть заседания.

Накануне комитет по вопросам бюджета по итогам заседания рекомендовал Раде принять за основу и в целом проект государственного бюджета на 2020 год.