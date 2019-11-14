Рада изменила повестку дня из-за бюджета-2020

Фото: Верховная рада (РБК-Украина)

Рассмотрение бюджета-2020 перенесли на утреннюю часть

Верховная рада Украины изменила повестку дня из-за рассмотрения законопроекта о государственном бюджете-2020. Соответствующее решение поддержали 233 нардепа, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам спикера Рады Дмитрия Разумкова, аппарат подготовил необходимые материалы, поэтому появилась возможность перенести рассмотрение законопроекта с 12:30 на утреннюю часть заседания Рады.

В то же время перед рассмотрением самого бюджета нардепы внесут изменения в Бюджетный кодекс.

Отметим, накануне комитет по вопросам бюджета по итогам заседания рекомендовал Раде принять за основу и в целом проект бюджета-2020.

Напомним, 5 ноября в Раду внесли доработанный проект государственного бюджета-2020. Предполагается, что в следующем году резко поднимут расходы на силовые ведомства. В частности, расходы общего фонда на МВД составят 81,6 млрд гривен.

Кроме того, в бюджет-2020 закладываются расходы на медицину в размере 113,3 млрд гривен, что на 15,1 млрд больше, чем в 2019 году. Также запланирована индексация пенсий, однако фактически повышение будет незначительным. Повышение минимальной зарплаты планируется до 4 723 гривен.