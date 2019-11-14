Рада сегодня планирует принять госбюджет-2020

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Депутаты рассмотрят госбюджет во втором чтении

Верховная Рада на заседании в четверг рассмотрит во втором чтении законопроект о госбюджете на 2020 год. Об этом говорится в повестке дня парламента.

Как отметим, сегодня депутаты должны принять госбюджет-2020 и , в частности, законопроект 2144 "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины".

Также парламентарии рассмотрят во втором чтении проект закона о Бюро финансовых расследований.

Во втором чтении запланировано рассмотрение законопроекта 2045-1 относительно предоставления статуса и социальных гарантий отдельным лицам из числа участников антитеррористической операции и 0887 относительно внедрения Единого реестра лиц, осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетних и усиление ответственности за такие преступления.

Напомним, в среду, 13 ноября, Комитет по вопросам бюджета по итогам заседания рекомендовал Раде принять за основу и в целом проект государственного бюджета на 2020 год.

В начале ноября в Раду внесли доработанный проект государственного бюджета-2020.

Добавим, финансирование общего фонда государственного бюджета в 2020 году планируется за счет государственных заимствований в сумме 342 502,4 млн грн, в том числе внешних - 111 375,0 млн грн, внутренних - 231 127,4 гривен. Таким образом, внешние заимствования в 2020 году составят 32,5 процента от общего объема поступлений, а внутренние - 67,5 процента.