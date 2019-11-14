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У "Слузі народу" допускають прийняття бюджету-2020 вже сьогодні

Новини » Політика     14.11.2019 - 10:41
У "Слузі народу" допускають прийняття бюджету-2020 вже сьогодні
Фото: Ірина Верещук (facebook.com/vereschuk.iryna)

Бюджет-2020 можуть остаточно прийняти вже 14 листопада

У парламентській фракції "Слуга народу" не виключають остаточного ухвалення бюджета-2020 вже 14 листопада. Про це заявила представник уряду у Верховній раді Ірина Верещук, передає кореспондент РБК-Україна.

За її словами, нардепи можуть сьогодні проголосувати в другому читанні і в цілому або ж відправити законопроект на третє читання.

"Є пропозиція проголосувати в другому і в цілому", - зазначила Верещук.

Вона також уточнила, що якщо пропозицію підтримають інші депутати, третього читання не буде.

"Якщо так станеться, то ми вже сьогодні можемо отримати бюджет загалом на 2020 рік", - додала Верещук.

Нагадаємо, для того, щоб раніше почати розгляд бюджету-2020, Рада змінила порядок денний. За словами спікера Дмитра Разумкова, необхідні матеріали вже готові, тому з'явилася можливість перенести розгляд законопроекту з 12:30 на ранкову частину засідання.

Напередодні комітет з питань бюджету за підсумками засідання рекомендував Раді прийняти за основу та в цілому проект державного бюджету на 2020 рік.

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