"Слуга народу" може зібратися на нове засідання щодо міністра оборони, - джерело

За словами співрозмовника, нардепам від СН сказали, що ще одне засідання щодо міністра оборони може потенційно пройти сьогодні о 21:00.

Водночас нардеп від СН Ольга Василевська-Смаглюк зазначила, що "щодо міністра оборони ще не вечір і треба почекати кілька годин".

Нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк не такий оптимістичний. Він наголосив, що засідання фракції СН, яке мало пройти після голосування за новий Кабмін, тривало кілька хвилин.

Тепер, за його словами, очікується, що наступне засідання фракції пройде або сьогодні о 21:00 або вже в серпні, оскільки нардепи пішли на канікули, а нове засідання парламенту заплановане лише на 18 серпня.

Також Железняк стверджує, що з моменту призначення нового уряду Михайло Федоров уже не виконує обов’язків міністра оборони.

Кабмін Корецького

Нагадаємо, сьогодні, 16 липня, Рада призначила Сергія Корецького на посаду прем'єр-міністра України.

Також після цього народні депутати затвердили новий склад уряду. Це стосується всіх міністрів, окрім міністра оборони та міністра закордонних справ, яких призначають за поданням президента Володимира Зеленського.