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"Слуга народа" решила выгнать из фракции депутата: кто он

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Киев, Понедельник 15 ноября 2021 19:21
"Слуга народа" решила выгнать из фракции депутата: кто он Фото: Артем Дмитрук, народный депутат (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Из парламентской фракции "Слуга народа" решили исключить народного депутата. Монобольшинство покинет нардеп Артем Дмитрук.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря "Слуги народа" Юлии Палийчук.

Решение об исключении Дмитрука из монобольшинства приняли во время сегодняшнего заседания фракции "Слуга народа", которое состоялось после завершения съезда партии.

"На заседании фракции "Слуга Народа" принято решение инициировать процедуру исключения Артема Дмитрука из своего состава", - объявила Палийчук.

О возможности исключения Дмитрука из фракции монобольшинства говорили ранее источники РБК-Украина. Нардеп-мажоритарщик постоянно критиковал фракцию и партию "Слуга народа".

Артем Дмитрук победил на парламентских выборах на 133-м округе в Одесской области. На выборах он выдвигался от политической силы "Слуга народа".

Напомним, окружение президента рассказало РБК-Украина, планируют ли забирать мандат у Дмитрия Разумкова и его сторонников.

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