"Слуга народу" вирішила вигнати з фракції депутата: хто він

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прес-секретаря "Слуги народу" Юлії Палійчук .

Рішення про виключення Дмитрука з монобільшості ухвалили під час сьогоднішнього засідання фракції "Слуга народу", яке відбулося після завершення з'їзду партії.

"На засіданні фракції "Слуга Народу" прийнято рішення ініціювати процедуру виключення Артема Дмитрука зі свого складу", - оголосила Палійчук.

Про можливість виключення Дмитрука з фракції монобільшості говорили раніше джерела РБК-Україна. Нардеп-мажоритарник постійно критикував фракцію та партію "Слуга народу".

Артем Дмитрук переміг на парламентських виборах на 133-му окрузі в Одеській області. На виборах він висувався від політичної сили "Слуга народу".