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Лишат ли Разумкова и его сторонников мандатов: что говорят у Зеленского

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Киев, Четверг 11 ноября 2021 09:34
Лишат ли Разумкова и его сторонников мандатов: что говорят у Зеленского Фото: экс-спикер Рады Дмитрий Разумков (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ульяна Безпалько, Анастасия Рокитна

Вхождение в межфракционное объединение, которое создал Дмитрий Разумков, не предполагает лишение мандата. При этом в руководстве "Слуги народа" уже предупредили депутатов: если они захотят выйти из фракции монобольшинства и вступить в парламентскую группу к экс-спикера Рады - тогда их лишат мандатов.

Об этом говорится в материале "Ход Разумкова. Какую партию и с кем будет строить бывший спикер Рады".

Один из источников в монобольшинстве полагает, что сторонники Разумкова будут выжидать, пока фракция сама не решит исключить их из своих рядов. Такой способ оградит их от потери мандатов.

"Если они будут вести себя, к примеру, как Артем Дмитрук (мажоритарщик из СН, критикующий фракцию и партию, - ред.) то, возможно, мы будем вынуждены исключать и списочников. Конечно, всех мы не выгоним, чтобы не подбить монобольшинство. Каждый случай будет рассматриваться по отдельности", - объяснил собеседник в команде Зеленского.

С мандатом Разумкова ситуация более запутанная. Публично в "Слуге народа" допустили возможность лишить его депутатства, но сам Разумков убежден, что законных оснований забирать у него мандат нет.

"На мой взгляд, господин Разумков является внефракционным депутатом уже больше двух лет. Если определенный депутат зашел с определенной командой по политическому списку партии, а потом отсоединяется от команды формально и по сути, то вопрос о его дальнейшем пребывании в составе парламента может подниматься. Но как мы видим сейчас - этот вопрос пока не поднимается", - сказал РБК-Украина советник главы ОП Михаил Подоляк.

Даже если партия попытается лишить Разумкова мандата, то окажет ему услугу, прибавив ему несколько процентов рейтинга, заявил изданию один из собеседников в МФО.

Напомним, Ахметов ответил, поддерживает ли он партию Разумкова.

До этого Аваков опроверг создание партии с Разумковым и обвинил Банковую в фейках.

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Дмитрий Разумков Владимир Зеленский
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