"Слуга народа" соберется на съезд, где обсудят отставку Арахамии

Фото: Давид Арахамия (РБК-Украина)

Съезд состоится в конце октября

Партия "Слуга народа" в конце октября соберётся на съезд, на котором будет обсуждаться смена главы партии. Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" сообщил первый заместитель главы фракции "Слуга народа" в Верховной раде Александр Корниенко.

По его словам, нынешний глава партии Давид Арахамия хочет сложить полномочия.

"В конце октября будет съезд. Среди запланированных вопросов - смена главы партии. Накопились вопросы разные, которые надо срочно провести. Есть юридические вопросы. У нас есть заявление главы партии о том, что он хочет сложить полномочия. Такое заявление может принять только съезд партии", - сказал Корниенко.

Он также добавил, что на съезде планируют усовершенствовать устав партии.

Напомним, ранее нардепы от фракции "Слуга народа" Никита Потураев и Егор Чернев были назначены руководителями украинских делегаций в Парламентских ассамблеях ОБСЕ и НАТО.

Ранее РБК-Украина сообщало, что во фракции "Слуга народа" надеются принять государственный бюджет на 2020 год в декабре. Планируется, что депутаты отложат рассмотрение некоторых законопроектов, чтобы проработать госбюджет-2020.