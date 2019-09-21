Нардепы от "Слуги народа" возглавили делегации в ПА ОБСЕ и НАТО

Фото: Егор Чернев (facebook)

Главами делегаций стали нардепы Потураев и Чернев

Народные депутаты от фракции "Слуга народа" Никита Потураев и Егор Чернев были назначены руководителями украинских делегаций в Парламентских ассамблеях ОБСЕ и НАТО. Об этом сообщил глава Комитета по вопросам внешней политики Верховной рады Богдан Яременко на странице в Facebook.

По его словам, главой украинской делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ парламент назначил нардепа от "Слуги народа" Никиту Потураева, а делегацию Украины в Парламентской ассамблее НАТО возглавил еще один нардеп от правящей партии - Егор Чернев.

"Никита Потураев возглавил делегацию в ПА ОБСЕ, а Егор Чернев в ПА НАТО", - написал Яременко.

Напомним, ранее сообщалось, что народный депутат от "Слуги народа" Елизавета Ясько возглавила обновленный состав украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы. Первым заместителем главы был назначен нардеп от "Батькивщины" Сергей Соболев, в заместителем стал нардеп "Голоса" Рустем Умеров.

Также РБК-Украина писало, что украинская делегация в ПАСЕ не будет участвовать в осенней сессии в связи с подрывом доверия к организации после возвращения делегации РФ. Украинские делегаты встретятся с представителями других стран, чтобы обсудить восстановление доверия к ПАСЕ.