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Нардепы от "Слуги народа" возглавили делегации в ПА ОБСЕ и НАТО

Новости » Политика    21.09.2019 - 12:29
Нардепы от "Слуги народа" возглавили делегации в ПА ОБСЕ и НАТО
Фото: Егор Чернев (facebook)

Главами делегаций стали нардепы Потураев и Чернев

Народные депутаты от фракции "Слуга народа" Никита Потураев и Егор Чернев были назначены руководителями украинских делегаций в Парламентских ассамблеях ОБСЕ и НАТО. Об этом сообщил глава Комитета по вопросам внешней политики Верховной рады Богдан Яременко на странице в Facebook.

По его словам, главой украинской делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ парламент назначил нардепа от "Слуги народа" Никиту Потураева, а делегацию Украины в Парламентской ассамблее НАТО возглавил еще один нардеп от правящей партии - Егор Чернев.

"Никита Потураев возглавил делегацию в ПА ОБСЕ, а Егор Чернев в ПА НАТО", - написал Яременко.

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Напомним, ранее сообщалось, что народный депутат от "Слуги народа" Елизавета Ясько возглавила обновленный состав украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы. Первым заместителем главы был назначен нардеп от "Батькивщины" Сергей Соболев, в заместителем стал нардеп "Голоса" Рустем Умеров.

Также РБК-Украина писало, что украинская делегация в ПАСЕ не будет участвовать в осенней сессии в связи с подрывом доверия к организации после возвращения делегации РФ. Украинские делегаты встретятся с представителями других стран, чтобы обсудить восстановление доверия к ПАСЕ.

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