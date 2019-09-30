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"Слуга народу" збереться на з'їзд, де обговорять відставку Арахамії

Новини » Політика    30.09.2019 - 20:07
"Слуга народу" збереться на з'їзд, де обговорять відставку Арахамії
Фото: Давид Арахамія (РБК-Україна)

З'їзд відбудеться в кінці жовтня

Партія "Слуга народу" в кінці жовтня збереться на з'їзд, на якому буде обговорюватися зміна голови партії. Про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" повідомив перший заступник голови фракції "Слуга народу" у Верховній раді Олександр Корнієнко.

За його словами, нинішній глава партії Давид Арахамія хоче скласти повноваження.

"В кінці жовтня буде з'їзд. Серед запланованих питань - зміна голови партії. Накопичилися різні питання, які треба терміново провести. Є юридичні питання. У нас є заява голови партії про те, що він хоче скласти повноваження. Така заява може прийняти тільки з'їзд партії", - сказав Корнієнко.

Він також додав, що на з'їзді планують удосконалити статут партії.

Нагадаємо, раніше нардепи від фракції "Слуга народу" Микита Потураєв і Єгор Чернєв були призначені керівниками українських делегацій у Парламентських асамблеях ОБСЄ і НАТО.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у фракції "Слуга народу" сподіваються прийняти державний бюджет на 2020 рік у грудні. Планується, що депутати відкладуть розгляд деяких законопроектів, щоб опрацювати держбюджет-2020.

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