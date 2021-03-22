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"Слуга народа" не считает Порошенко своим главным конкурентом

Новина українською → Киев, Понедельник 22 марта 2021 08:52
"Слуга народа" не считает Порошенко своим главным конкурентом Фото: Александр Корниенко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Милан Лелич, Игорь Литвиненко

Президентская партия "Слуга народа" в поисках идеологии стала ощутимо крениться вправо по украинским политическим координатам. Такой сдвиг естественным образом должен приводить к обострению конкуренции с Петром Порошенко и "Евросолидарностью".

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Шаг вправо. Как команда президента Зеленского ищет свою идеологию".

При этом в СН бывшего президента Украины конкурентом не считают.

"Мы уже ответили на вопрос конкуренции с Порошенко в 2019 году. Петру Алексеевичу еще надо будет постараться, чтобы с нами конкурировать на любых будущих выборах", - сказал глава партии Александр Корниенко.

Ранее РБК-Украина писало, что каждой из пяти парламентских партий доверяет не более четверти украинцев. Больше поддержки имеет партия "Слуга народа" - 25%.

Также сообщалось, что глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия не видит предпосылок для создания новой коалиции в Верховной раде.

Также спикер Верховной рады Дмитрий Разумков в интервью РБК-Украина заявил, что коалиция существует в формате монобольшинства, и оснований для досрочных выборов пока нет.

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