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Разумков оценил вероятность досрочных парламентских выборов

Новина українською → Украина, Четверг 11 марта 2021 09:47
Разумков оценил вероятность досрочных парламентских выборов Фото: зал Верховной рады (РБК-Украина)
Автор: Сергей Щербина

Юридических оснований для объявления досрочных парламентских выборов нет. Кроме того, политсилы не готовы на 100% к избирательной кампании.

Такое мнение выразил спикер Верховной рады Дмитрий Разумков в интервью РБК-Украина.

"Юридических оснований для "досрочки" нет, потому что Рада работает, Кабмин работает, коалиция существует в формате монобольшинства. То есть, оснований для роспуска нет", - сказал он.

При этом Разумков считает, что сегодня ни у кого нет полномасштабной 100-процентной готовности к избирательной кампании.

"Кто-то по структуре не сможет это обеспечить, кто-то не сможет обеспечить это финансово, кто-то не сможет это обеспечить электорально, а кто-то не сможет это обеспечить медийно", - добавил глава ВР.

Напомним, 2 марта Центральная избирательная комиссия завершила регистрацию кандидатов на довыборы в Верховную раду в одномандатных округах №50 и №87. Баллотироваться в парламент будут 34 кандидата. Всего документы на регистрацию подали 64 граждан, однако на 30 заявлений Центризбирком ответил отказом.

Больше о кандидатах в нардепы на довыборах в Раду читайте в материале "Битва за округ. Кто из политиков поборется за вакантные места в Раде".

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