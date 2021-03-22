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"Слуга народу" не вважає Порошенка своїм головним конкурентом

Новость на русском → Київ, Понеділок 22 березня 2021 08:52
"Слуга народу" не вважає Порошенка своїм головним конкурентом Фото: Олександр Корнієнко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Мілан Лєліч, Ігор Литвиненко

Президентська партія "Слуга народу" у пошуках ідеології стала відчутно нахилятися вправо по українським політичним координатам. Такий зсув природним чином повинен призводити до загострення конкуренції з Петром Порошенком і "Евросолидарностью".

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Крок вправо. Як команда президента Зеленського шукає свою ідеологію".

При цьому в СН колишнього президента України конкурентом не вважають.

"Ми вже відповіли на питання конкуренції з Порошенком в 2019 році. Петру Олексійовичу ще треба буде постаратися, щоб з нами конкурувати на майбутніх виборах", - сказав голова партії Олександр Корнієнко.

Раніше РБК-Україна писало, що кожній з п'яти парламентських партій довіряє не більше чверті українців. Більше підтримки має партія "Слуга народу" - 25%.

Також повідомлялося, що голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія не бачить передумов для створення нової коаліції у Верховній раді.

Також спікер Верховної ради Дмитро Разумков в інтерв'ю РБК-Україна заявив, що коаліція існує у форматі монобільшості, і підстав для дострокових виборів поки немає.

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