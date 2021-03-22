Шаг вправо. Как команда президента Зеленского ищет свою идеологию

Команда власти, и в частности, партия "Слуга народа" все ощутимее сдвигаются в правую сторону политического спектра. Почему так происходит, какие еще действия в этом направлении планируют "слуги", как это повлияет на их рейтинги и видят ли они теперь Петра Порошенко своим главным конкурентом – в материале РБК-Украина.

Идеология "Слуги народа" и Владимира Зеленского с самого начала их политического пути была максимально размытой. На выборах 2019 года это стало одним из ключевых конкурентных преимуществ "зеленой команды". Избегая прямых ответов на спорные вопросы, они не теряли привлекательности ни для западного, ни для юго-восточного, и тем более – для центрального избирателя.

Попытки формально определить для себя идеологическую нишу все же были, но выглядели достаточно натужно и искусственно. Изначально "слуги" заявили себя как либертарианцы, чтобы уже осенью 2019 года перейти к поиску "компромисса между либеральными и социалистическими идеями". Несколько месяцев спустя было объявлено о переходе к центризму, который со временем трансформировался в "радикальный центризм".

В полушутливой форме говорилось о том, что "Слуга народа" должна стать "секси-партией". А на последнем съезде, состоявшемся 13 марта, – еще и "смарт-партией", то есть одновременно работать в парламенте, местных советах, исполнительной власти, на местах и т.д.

На фоне всех этих поисков себя "слуги" во главе с президентом Владимиром Зеленским в последнее время стали ощутимо крениться вправо по украинским политическим координатам. И все больше заходить в нишу, которую принято называть прозападной, проукраинской, патриотической, правой и т.д., а в дореволюционной лексике – "оранжевой", в противовес "бело-синей".

Безусловно, самым заметным шагом в этом направлении стали февральские санкции против Виктора Медведчука и его окружения, а также закрытие нескольких телеканалов. К тому же более четкой стала риторика руководства страны в отношении Донбасса. СНБО продолжает вводить санкции, хотя, безусловно, и не настолько громкие, как в первые недели. Вспомнили власти и о Харьковских соглашениях 2010 года как первом серьезном шаге по сдаче национальных интересов в пользу России.

В седьмую годовщину победы Революции достоинства парламент почти тремястами голосами принял постановление о Евромайдане как об одном из ключевых моментов становления украинской государственности, однозначно осудив действия "Беркута" и узурпацию власти Виктором Януковичем. "Слуги" дали за это 200 голосов "за". А четыре десятка депутатов от монобольшинства, в том числе из руководства фракции, внесли законопроекты о наказании за коллаборационизм, в авторский коллектив которых вошли и руководители праворадикального "Нацкорпуса".

"Модерн" против "архаики"

По информации РБК-Украина, у "Слуги народа" есть еще несколько планов и идей, которые можно уложить в рамки "правого уклона", как минимум стилистически. К примеру, планируется все же закрыть вопрос с большим государственным гербом. Но речь идет не о проекте, победившем на конкурсе прошлой осенью и вызвавшем в свой адрес массу критики. Собеседники издания обещают "что-то намного современнее". В регионах Украины планируют устанавливать высокие флагштоки с национальным флагом, на подобие киевского.

В Кабмине разрабатывают "нарратив Украины" – короткий текст, который, по идее, должен объяснить, что представляет собой наша страна. Вероятно, потом этот текст будет закреплен в каком-то документе, на него будут опираться в государственной коммуникации.

Есть идея ввести отдельный "День украинской государственности". И сейчас идут дискуссии о том, откуда эту государственность выводить – от УНР или еще со времен Киевской Руси. Пока побеждает последняя точка зрения – ведь Кремль не оставляет попыток приватизировать древнерусскую историю, выставляя Ярослава Мудрого и Владимира Мономаха чуть ли не "предшественниками" нынешнего президента РФ.

Интерес к подобным вещам автоматически не делает власть и "Слугу народа" националистами в политологическом значении этого слова. Но в украинских реалиях само по себе внимание к таким вопросам традиционно служит маркером принадлежности к правому политическому флангу.

Официально в "Слуге народа" продолжают настаивать на центристском позиционировании, что многократно повторялось на последнем съезде. Принятая там "доктрина партии" содержит многие тезисы, напоминающие выступления Зеленского в первый период президентства. Например, о "преодолении раскола на "нациков" и "ватников". Или о "стране счастливых людей, в которой на разных языках говорят об одном".

В СН уверяют, что идеология партии остается центристской (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

В документе есть и некоторые однозначные посылы. К примеру, о том, что целью Украины является получение Плана действий по членству в НАТО. С аккуратными рассуждениями "слуг народа" о том, что с геополитическим выбором Украины все может быть "не так однозначно", похоже, покончено.

Но собеседники РБК-Украина в "Слуге народа" и Офисе президента не хотят говорить о наблюдаемом со стороны курсе вправо, вместо этого рассуждая о противостоянии между "старым" и "новым".

"Сейчас у нас противостояние модерн-архаика, а не Восток-Запад. В этом русле мы и говорим о переосмыслении тех же национальных символов и прочего. Условно говоря, "Дахабраха", а не хор Веревки, при всем искреннем уважении к последнему", – сказал один из штабистов СН.

По его словам, "слуги" в любом случае не будут эксплуатировать традиционные для украинской политики спорные темы, вроде языка или истории. "Вот в нашей медиа-тусовке топ-тема – это стадион имени Шухевича: кто за, кто против, кто кого в чем обвинил, все обсуждают. А за пределами Киева люди думают о заводах, больницах, дорогах, развитии их городов и сел, по всей Украине. Это основа модернизации, идеология лишь это венчает", – объясняет собеседник.

Работа на местах – одна из задач, которая постоянно звучала на съезде президентской партии. Тем более, после местных выборов "Слуга народа" получила внушительное представительство в местном самоуправлении.

Изменения в структуре самой партии, вроде создания национального совета общин, на ряду с традиционным политсоветом, направлены как раз на активизацию партийной деятельности в регионах. Отсутствие такой работы в межвыборный период похоронило уже не одну украинскую топ-партию, и в СН хотят такого избежать. Хотя признают, что это сверхсложная задача, и на ее пути стоит, в первую очередь, человеческий фактор.

"У нас патриотизм был приватизирован правыми и ультраправыми силами, что естественно, с учетом нашей истории и нынешней войны на Донбассе. Но в мононациональных государствах, вроде Франции, не надо быть Ле Пен, чтобы быть патриотом", – рассуждает один из руководителей президентской партии.

По его словам, сейчас "Слуга народа" больше похожа на партии конца 2000-х годов после Оранжевой революции, вроде "Батькивщины", "Фронта змин", "Нашей Украины". И уж точно не похожа на Партию регионов.

Избиратели юго-востока, по его словам, опирались на миф о том, что Зеленский – "свой парень" для них: из Кривого Рога, русскоязычный и т.д. Но за время его президентства так и не увидели каких-то действий по реализации этого образа.

"Последние наши решения они воспринимают так: "А, ну да, все к тому же и шло, вот, каналы закрыли не те, санкции вводят не против тех, понятно все с ними – не наши они", – сказал источник в СН.

Собеседник издания в Офисе президента дает свое толкование "центризма" действующей власти. "Раньше центризм был в том, что мы не замечали спорных вопросов. А сейчас мы готовы их проговорить. Но при этом крайние фланги – пророссийский и радикально-националистический – не могут диктовать повестку дня всей стране. Мы хотим "расширить" центр, оставив их обоих на маргинесе", – сказал собеседник.

Глава президентской партии Александр Корниенко в разговоре с РБК-Украина настаивает, что партия власти становится не правой, а "украиноцентричной". "Мы выбираем методы и инструменты, необходимые для тех или иных задач. Жестче стала вести себя страна-агрессор, пятые колонны внутри Украины начали активнее себя проявлять – вот и наша политсила во главе с президентом начала выбирать более жесткий инструментарий", – сказал он.

Движение на запад

Безусловно, идеологические маневры "Слуги народа", в какой бы терминологии их ни описывать, имеют непосредственное влияние на электоральную карту страны. Санкции против Медведчука и телеканалов очень быстро дали "слугам" позитивный рейтинговый эффект.

Согласно внутренней социологии СН, самая большая поддержка у них сейчас в центре Украины. Немного меньше – на юге и западе. На востоке партию власти поддерживают уже гораздо меньше. На севере ситуация получше, но тоже не самая благоприятная для "слуг" – сказывается географическая близость России. И в будущем "Слуга народа" ожидает укрепления позиций прежде всего в центральном макрорегионе Украины, в некоторой степени – на западе.

Восточные области при этом остаются "бесхозными" в электоральном смысле. "Там что-то похожее на 2014 год. У них нисходящий тренд, они обижены, опять их никто не понял и не поддержал, не хотят идти на выборы. Нынешним лидерам этого фланга сложно будет что-то сделать, электорат будет дробиться", – рассуждает источник в "Слуге народа".

Директор социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович согласен с такой оценкой. По его мнению, электоральный юго-восток может расколоться на несколько сегментов. "Там может быть мощный радикально пророссийский политик, например, Медведчук. Потом кто-то более умеренный пророссийский или просоветский, а-ля ОПЗЖ. И какая-то условная "партия промышленников и предпринимателей", которые за то, чтобы был порядок, зарплаты, "не важно какой язык" и т.д.", – сказал он изданию.

По словам социолога, если восточный фланг в итоге окажется расколот на три части, а "Слуга народа" укрепится в центре и западе, тогда все действия и планы власти окажутся оправданными. "И для Порошенко, как для самого националистического сейчас политика, останется не такое и большое поле для маневра", – заключил Антипович.

Сдвиг "Слуги народа" вправо естественным образом должен приводить именно к обострению конкуренции с Петром Порошенко и "Евросолидарностью". Да и Зеленский чуть ли не в каждом своем выступлении не упускает случая раскритиковать или подколоть своего предшественника. Но в СН бывшего президента конкурентом не считают.

"Мы уже ответили на вопрос конкуренции с Порошенко в 2019 году. Петру Алексеевичу еще надо будет постараться, чтобы с нами конкурировать на любых будущих выборах", – сказал изданию Корниенко.

По словам политолога Владимира Фесенко, существенных перетоков между избирателями СН и "Евросолидарности" в любом случае не будет. "С самого начала, с 2019 года, антагонизм двух лидеров обусловил и антагонистичность электората – абсолютное большинство сторонников Зеленского были против Порошенко. И с другой стороны такая же позиция – агрессивное неприятие Зеленского среди симпатиков Порошенко, он для них остается абсолютным злом, его не воспринимают именно как личность", – сказал изданию Фесенко.

За счет своих последних действий Зеленский и его партия смогут привлечь на свою сторону прежде всего своих бывших сторонников в патриотическом лагере, считает политолог. Аналогичный прогноз дают и собеседники РБК-Украина в "Слуге народа".

СН вряд ли сможет побороться за электорат "ЕС" (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Помимо электоральных последствий в масштабах всей страны, события последнего времени не могли не отразиться и на фракции СН в Верховной раде. После долгой внутренней борьбы за умы депутатов условная пророссийская группа влияния уступила представителям проевропейско-патриотического крыла.

"Во фракции есть негласный внутренний договор и согласие, что у нас есть "меньшевики", но мы их не маргинализируем, не выгоняем. Они взамен на это не используют медийные возможности для масштабного продвижения "ватного" дискурса. В рамках того же договора люди начали меньше публично "мочить" коллег по фракции", – рассказал информированный собеседник в СН.

По словам Александра Корниенко, более чем за полтора года совместной работы депутаты монобольшинства уже прошли определенную притирку друг к другу, каждый понимает, чего можно ожидать от каждого.

"Никто не будет заставлять депутатов, которые явно не поддерживают какие-то идеологические решения, вроде постановления про Революцию достоинства, голосовать за это, никто не будет их выгонять из фракции. Но точно так же эти же депутаты должны быть готовы, что их инициативы в другую сторону, например, по языку, во фракции не будут массово поддерживать", – сказал Корниенко.

При этом открыто высказывать свои взгляды, которые идут вразрез с "линией партии", депутатам от СН тоже никто не запрещает, подтвердил изданию нардеп Александр Качура, который не голосовал за постановление по Евромайдану.

"Я бы не сказал, что мы далеко уходим из центристской ниши. Ведь реальных действий в этом направлении нет. Если бы действительно ушли вправо, то мы бы занимались какими-то переименованиями, усиливали законодательство по украинскому языку и т.д. А мы этого не делаем", – сказал он изданию.

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На втором году нахождения у власти президентская команда пытается четче определиться со своим местом на электоральной карте страны. В случае конкретно партии "Слуга народа" – чтобы не просто колебаться вверх-вниз в соцопросах соответственно личному рейтингу Зеленского, а обрести какую-то более прочную основу. Но пока что главный актив "слуг" – это все же сам президент страны. А главная идеология СН, да и всей власти в целом, пока еще состоит в том, что они являются "командой Владимира Зеленского".