Арахамия о новой коалиции в Раде: на сегодня я таких процессов не вижу

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия не видит предпосылок для создания новой коалиции в Верховной раде. По его словам, в парламенте на этот счет слишком много манипуляций.

"Для того, чтобы была коалиция, нужно коалиционное соглашение. Его нужно обсуждать, нужно провести через фракцию, нужна программа - это большой процесс. По состоянию на сейчас таких процессов я не вижу. Возможно, есть разговоры, но разговоры - это рабочий режим, разговоры можем и три года вести", - отметил Арахамия.

Он также прокомментировал предложение лидера фракции "Батькивщина" Юлии Тимошенко сформировать новую коалицию.

"В парламенте много манипуляций, поэтому я на это не обращаю внимание. Мы общаемся со всеми фракциями без исключения… Но мы в теории можем иметь широкую коалицию, мы можем взять группу "Доверие", "За будущее", фракции "Голос" и "Батькивщину" - такой проект есть, в теоретическом плане. Но дьявол в деталях. Когда начнем общаться и рисовать коалиционное соглашение, будем иметь очень много недоразумений с точки зрения идеологической и политической", - добавил Арахамия.