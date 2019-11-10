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В "Слуге народа" рассказали, прошел ли Аваков испытательный срок

Новости » Политика     10.11.2019 - 15:59
В "Слуге народа" рассказали, прошел ли Аваков испытательный срок
Фото: Давид Арахамия (УНИАН)

В партии не знают, останется ли он на должности после Нового года

Во фракции "Слуга народа" прокомментировали, прошел ли Арсен Аваков свой испытательный срок на должности министра внутренних дел. Об этом заявил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, отвечая на вопрос корреспондента РБК-Украина.

По его словам, фракция поддерживает мнение президента по этому вопросу.

"Он (Арсен Аваков - ред.) отвечает перед президентом по этому вопросу. Мы в парламенте поддержим мнение президента".

Отвечая на вопрос, останется ли Аваков министром после Нового года, глава фракции отметил, что ему это неизвестно.

"Я не знаю. Это надо спрашивать Офис президента. Хотя формально, это мы будем делать через парламент. Но договоренность такая, что решать будет президент по этому вопросу", - заявил Арахамия.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский назвал условие увольнения Авакова.

"По поводу Авакова. Я ничего ему не должен. Есть испытательный срок. Мы хотим увидеть новые лица в МВД, там много новых людей. Я всем министрам сказал - реальные дела принесите нам до конца года - не будет, то мы всех уволим", - сказал Зеленский на пресс-марафоне 10 октября.

Также РБК-Украина писало, что 28 августа под Верховной радой собрались несколько сотен людей с плакатами. Они требовали отставки Авакова, который остался в должности в новом составе правительства.

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