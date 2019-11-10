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У "Слузі народу" розповіли, чи пройшов Аваков випробувальний термін

Новини » Політика     10.11.2019 - 16:04
У "Слузі народу" розповіли, чи пройшов Аваков випробувальний термін
Фото: Давид Арахамія (УНІАН)

У партії не знають, чи залишиться він на посаді після Нового року

У фракції "Слуга народу" прокоментували, чи пройшов Арсен Аваков свій випробувальний термін на посаді міністра внутрішніх справ. Про це заявив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, відповідаючи на питання кореспондента РБК-Україна.

За його словами, фракція підтримує думку президента з цього питання.

"Він (Арсен Аваков - ред.) відповідає перед президентом з цього питання. Ми в парламенті підтримаємо думку президента".

Відповідаючи на питання, чи залишиться Аваков міністром після Нового року, голова фракції зазначив, що йому це невідомо.

"Я не знаю. Це треба питати Офіс президента. Хоча формально, це ми будемо робити через парламент. Але така домовленість, що буде вирішувати президент з цього питання", - заявив Арахамія.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський назвав умову звільнення Авакова.

"З приводу Авакова. Я нічого йому не винен. Є випробувальний термін. Ми хочемо побачити нові обличчя в МВС, там багато нових людей. Я всім міністрам сказав - реальні справи принесіть нам до кінця року - не буде, то ми звільнимо всіх", - сказав Зеленський на прес-марафоні 10 жовтня.

Також РБК-Україна писало, що 28 серпня під Верховною радою зібралися кілька сотень людей з плакатами. Вони вимагали відставки Авакова, який залишився на посаді в новому складі уряду.

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