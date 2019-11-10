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Арахамия рассказал, когда рассмотрят отставку Яременко

Новости » Политика     10.11.2019 - 12:26
Арахамия рассказал, когда рассмотрят отставку Яременко
Фото: Богдан Яременко (РБК-Украина)

Отставку Яременко рассмотрят в "Слуге народа" в понедельник, 11 ноября

Фракция "Слуга народа" в понедельник, 11 ноября, рассмотрит отставку Богдана Яременко, главы парламентского комитета по вопросам внешней политики. Об этом рассказал глава фракции Давид Арахамия в комментарии РБК-Украина.

По словам Арахамии, вопрос отставки Яременко будут рассматривать завтра, 11 ноября.

"Яременко написал заявление. В понедельник мы будем решать вопрос на фракции", - заявил Арахамия.

Напомним, 1 ноября глава комитета Верховной рады по вопросам внешней политики Богдан Яременко сообщил, что написал заявление об отставке. Яременко заявил, что передаст заявление спикеру парламента лишь после того, как его отставку примет фракция "Слуга народа". Также нардеп обещал опубликовать фотокопию своего заявления.

Как писало РБК-Украина, нардеп Яременко попал в скандал из-за переписки с девушкой из сферы интимных услуг во время заседания парламента. Журналисты сфотографировали переписку Яременко и обнародовали в интернете. Сам Яременко заявил, что его действия были умышленными с целью "провоцирования непрофессиональных журналистов".

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Новости Украины отставкафракцияСлуга народаБогдан Яременко
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