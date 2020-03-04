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"Слуга народа" проводит заседание фракции при участии Зеленского и Шмыгаля

Новости » Политика     04.03.2020 - 15:45
"Слуга народа" проводит заседание фракции при участии Зеленского и Шмыгаля
Фото: "Слуга народа" (Виталий Носач/РБК-Украина)

На заседании присутствует президент Владимир Зеленский

В Верховной раде Украины проходит заседание фракции "Слуга народа". Об этом РБК-Украина сообщил источник во фракции.

Сейчас на фракции СН обсуждают кадровые вопросы Кабинета министров.

"На фракции присутствуют Денис Шмыгаль и президент Владимир Зеленский", - заявил источник.

Напомним, ранее заместитель председателя комитета по вопросам организации государственной власти Александр Качура заявил, что на заседании фракции "Слуги народа" рассмотрят вопрос увольнения генерального прокурора Руслана Рябошапки.

Как писало РБК-Украина, во фракции "Слуга народа" не хватает голосов за новый состав Кабинета министров для голосования пакетом. Отмечалось, что СН в перерыве между утренним и вечерним заседанием вновь соберется на заседание.

Добавим также, ранее анонсировалось, что перед внеочередным заседанием Верховной рады состоится заседание фракции "Слуга народа". Однако точное время проведения заседания фракции было неизвестно.

Так, "Слуга народа" собиралась на заседание фракции во вторник, 3 марта. На заседании нардепы предварительно согласовали кадровые перестановки в Кабинете министров.

В Раде планируют доназначить нескольких министров на следующей неделе В СН не хватает голосов за новый состав Кабмина для голосования пакетом
Новости Украины Верховная Радазаседание фракцииСлуга народа
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