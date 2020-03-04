"Слуга народу" проводить засідання фракції за участі Зеленського та Шмигаля

Фото: "Слуга народу" (Віталій Носач/РБК-Україна)

На засіданні присутній президент Володимир Зеленський

У Верховній раді України проходить засіданні фракції "Слуга народу". Про це РБК-Україна повідомило джерело у фракції.

Наразі на фракції СН обговорюють кадрові питання Кабінету міністрів.

"На фракції присутні Денис Шмигаль і президент Володимир Зеленський", - заявило джерело.

Нагадаємо, раніше заступник голови комітету з питань організації державної влади Олександр Качура заявив, що на засіданні фракції "Слуги народу" розглянуть питання звільнення генерального прокурора Руслана Рябошапки.

Як писало РБК-Україна, у фракції "Слуга народу" не вистачає голосів за новий склад Кабінету міністрів для голосування пакетом. Наголошувалося, що СН в перерві між ранковим і вечірнім засіданням знову збереться на засідання.

Додамо також, раніше анонсувалося, що перед позачерговим засіданням Верховної Ради відбудеться засідання фракції "Слуга народу". Однак точний час проведення засідання фракції було невідомо.

Так, "Слуга народу" збиралася на засідання фракції у вівторок, 3 березня. На засіданні нардепи попередньо узгодили кадрові перестановки в Кабінеті міністрів.