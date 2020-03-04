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В СН не хватает голосов за новый состав Кабмина для голосования пакетом

Новости » Политика     04.03.2020 - 13:38
В СН не хватает голосов за новый состав Кабмина для голосования пакетом
Фото: Денис Шмыгаль (Виталий Носач/РБК-Украина)

Фракция соберется на заседание перед внеочередным заседанием ВР

Во фракции "Слуга народа" не хватает голосов за новый состав Кабинета министров для голосования пакетом. Об этом РБК-Украина сообщил источник во фракции.

Так, "Слуга народа" в перерыве между утренним и вечерним заседанием вновь соберется на заседание.

По словам собеседника, с вечера перечень кандидатов на должности в правительстве несколько изменился. И на заседании депутатам расскажут о новых претендентах на вхождение в Кабмин.

Кроме того, несколько собеседников утверждают, что по состоянию на утро в "Слуге народа" не хватает голосов за новый состав правительства для голосования пакетом. Но при этом голосов за назначение премьером Дениса Шмыгаля во фракции достаточно, уточнил один из источников.

Напомним, в среду, 4 марта, перед внеочередным заседанием Верховной рады состоится заседание фракции "Слуга народа". Источник в парламенте вместе с тем не уточнял время проведения.

Как писало РБК-Украина, заместитель председателя комитета по вопросам организации государственной власти Александр Качура анонсировал, что на заседании фракции "Слуги народа" рассмотрят вопрос увольнения генерального прокурора Руслана Рябошапки.

Добавим, первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что новый состав Кабинета министров должен стабилизировать экономику в Украине.

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Новости Украины Кабинет Министров УкраиныВерховная РадаСлуга народаДенис Шмыгаль
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