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На фракции "Слуги народа" рассмотрят вопрос увольнения Рябошапки

Новости » Политика     04.03.2020 - 12:56
На фракции "Слуги народа" рассмотрят вопрос увольнения Рябошапки
Фото: Руслан Рябошапка (РБК-Украина)

Рассмотрение планируется в ближайшее время

На заседании фракции "Слуги народа" рассмотрят вопрос увольнения генерального прокурора Руслана Рябошапки. Об этом заявил заместитель председателя комитета по вопросам организации государственной власти Александр Качур, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, профильный комитет по вопросам правоохранительной деятельности должен рассмотреть постановление об увольнении генерального прокурора в ближайшее время.

"Коллеги собирают голоса. Я надеюсь, что мы этот вопрос (кадровые изменения в правоохранительных органах, - ред.) сегодня обсудим и решим. Такое постановление в Верховной раде есть. Я не знаю, прошло ли оно комитет, есть ли уже решение. Но я думаю, что сегодня после отчета будет принято решение", - заявил Качур.

Отвечая на вопрос, может ли Рада сегодня проголосовать кадровые изменения в правоохранительных органах, Качура допустил, что такая возможность существует.

"Вероятность не значительна, но она есть", - добавил он.

Источники РБК-Украина утверждают, что после отчета правоохранительных органов фракция соберется для отдельного обсуждения результатов отчета правоохранителей.

"После отчета мы соберемся и решим, что делать с этим", - сообщил РБК-Украина источник в руководстве фракции "Слуги народа".

Напомним, первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что Верховная рада Украина не довольна отсутствием подозрений от Офиса генерального прокурора.

Ранее комитет организации госвласти рекомендовал Раде принять отставку премьер-министра Алексея Гончарука. "За" проголосовали 23 члена комитета, двое воздержались и никто не был против.

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Новости Украины увольнениеГенпрокурорРуслан Рябошапка
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