"Слуга народа" проведет заседание 20 сентября: что рассмотрят
Фото: фракция "Слуга народа" проведет заседание 20 сентября (Виталий Носач, РБК-Украина)
В понедельник, 20 сентября, состоится заседание фракции "Слуги народа". Народные депутаты рассмотрят финальные редакции законопроектов об олигархах №5599 и о наполнении бюджета №5600.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера СН Юлии Палийчук.
"В повестке дня заседания финальные редакции и процедура рассмотрения законопроектов 5599 и 5600, а также кадровые вопросы, в том числе, вопрос назначения нового главы Комитета по вопросам правоохранительной деятельности", - говорится в сообщении.
Заседание фракции начнется в 19:00.
Напомним, комитет по вопросам нацбезопасности рекомендовал Раде принять закон об олигархах.
Ранее в Раде рассказали, когда рассмотрят закон об олигархах.