"Слуга народу" проведе засідання 20 вересня: що розглянуть
Фото: фракція "Слуга народу"проведе засідання 20 вересня (Віталій Носач, РБК-Україна)
У понеділок, 20 вересня, відбудеться засідання фракції "Слуги народу". Народні депутати розглянуть фінальні редакції законопроектів про олігархів №5599 і про наповнення бюджету №5600.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спікера СН Юлії Палійчук.
"На порядку денному засідання фінальні редакції і процедура розгляду законопроектів 5599 і 5600, а також кадрові питання, в тому числі питання призначення нового голови Комітету з питань правоохоронної діяльності", - йдеться в повідомленні.
Засідання фракції розпочнеться о 19: 00.
Нагадаємо, комітет з питань нацбезпеки рекомендував Раді прийняти закон про олігархів.
Раніше в Раді розповіли, коли розглянуть закон про олігархів.