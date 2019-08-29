"Слуга народа" предлагает назначить премьером Гончарука

В четверг, 29 августа 2019 года, партия "Слуга народа" предложила кандидатуру премьер-министра. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал "112 Украина".

Партия предлагает назначить главой Кабинета министров замглавы Офиса президента Алексея Гончарука.

Подчеркнем, премьер-министр Украины назначается Радой по представлению президента Украины.

При этом кандидатуру для назначения на должность главы правительства вносит президент по предложению коалиции депутатских фракций в ВР или депутатской фракции, в состав которой входит большинство народных депутатов Украины от конституционного состава Рады.

Добавим также, министр обороны Украины, министр иностранных дел Украины назначаются Радой по представлению президента, другие члены Кабмина назначаются ВР по представлению главы правительства.

Напомним, ранее избранный нардеп от "Слуги народа" Никита Потураев заявлял, что информация о решении президента Украины Владимира Зеленского предложить кандидатуру Алексея Гончарука на пост главы правительства является преждевременной. По его словам, Зеленский тщательно подбирает кандидатуру нового премьер-министра.

Так, во вторник, 27 августа, в украинских СМИ появилась информация о том, что Зеленский подаст Верховной раде кандидатуру Гончарука на должность главы нового правительства.

Как ранее сообщало РБК-Украина, глава государства отмечал, что ему сложно определиться с кандидатурой, поскольку ему "нравятся сразу несколько человек".

Добавим также, глава Офиса президента Украины Андрей Богдан подчеркивал, что назначение кандидатуры нового главы Кабмина не будет исключительным решением президента Владимира Зеленского.

Ранее глава государства отмечал, что премьер-министром должно быть новое лицо, специалист в экономике. Кроме этого, Зеленский в ходе своего голосования на парламентских выборах сообщил о проведении консультаций с будущим главой правительства. По его словам, это абсолютно профессиональный экономист.