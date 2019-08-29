"Слуга народу" пропонує призначити прем'єром Гончарука

У четвер, 29 серпня 2019 року, партія "Слуга народу" запропонувала кандидатуру прем'єр-міністра. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал "112 Україна".

Партія пропонує призначити главою Кабінету міністрів заступника голови Офісу президента Олексія Гончарука.

Підкреслимо, прем'єр-міністр України призначається Радою за поданням президента України.

При цьому кандидатуру для призначення на посаду глави уряду вносить президент за пропозицією коаліції депутатських фракцій у ВР або депутатської фракції, до складу якої входить більшість народних депутатів України від конституційного складу Ради.

Додамо також, міністр оборони України, міністр закордонних справ України призначаються Радою за поданням президента, інші члени Кабміну призначаються ВР за поданням глави уряду.

Нагадаємо, раніше обраний нардеп від "Слуги народу" Микита Потураєв заявляв, що інформація про рішення президента України Володимира Зеленського запропонувати кандидатуру Олексія Гончарука на пост глави уряду є передчасною. За його словами, Зеленський ретельно підбирає кандидатуру нового прем'єр-міністра.

Так, у вівторок, 27 серпня, в українських ЗМІ з'явилася інформація про те, що Зеленський подасть Верховній раді кандидатуру Гончарука на посаду глави нового уряду.

Як раніше повідомляло РБК-Україна, глава держави відзначав, що йому складно визначитися з кандидатурою, оскільки йому "подобаються відразу кілька людей".

Додамо також, глава Офісу президента України Андрій Богдан підкреслював, що призначення кандидатури нового глави Кабміну не буде винятковим рішенням президента Володимира Зеленського.

Раніше глава держави відзначав, що прем'єр-міністром має бути нове обличчя, фахівець в економіці. Крім цього, Зеленський у ході свого голосування на парламентських виборах повідомив про проведення консультацій з майбутнім главою уряду. За його словами, це абсолютно професійний економіст.