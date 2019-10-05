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"Слуга народа" предлагает провести местные выборы по мажоритарной системе

Новости » Политика    05.10.2019 - 17:25
"Слуга народа" предлагает провести местные выборы по мажоритарной системе
Фото: Александр Корниенко (РБК-Украина)

Партия хочет провести своих людей в местные советы

Выборы в местные советы должны проходить по мажоритарной системе, а в Киеве - по пропорциональной с открытыми списками. Об этом сказал первый заместитель главы фракции Александр Корниенко интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Вместе с тем он отметил, что модель мажоритарки для выборов в областные советы должна быть такой, чтобы от каждой громады обязательно был депутат.

"На местном (уровне, - ред.) мы хотим мажоритарку, кроме Киева", - сказал он.

Кроме того, в партии "Слуга народа" считают целесообразным сократить срок полномочий местных советов с пяти до четырех лет, рассказал депутат.

Корниенко также отметил, что через выборы, которые станут следующим этапом после укрупнения громад, "необходимо привести обновленный политический класс на местном уровне".

"Мы хотим весной попробовать масштабировать успех партии "Слуга народа" на местные выборы. В первую очередь (успех, - ред.), в том, что мы смогли завести в Верховную раду совершенно новых людей", - сказал он.

Как сообщало РБК-Украина, президент Украины Владимир Зеленский своим указом поручил до 1 января 2020 года разработать и внести на рассмотрение Рады законопроекты о принципах административно-территориального устройства Украины, о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования законодательства о местных выборах и т. п.

Напомним, 3 октября, Верховная рада одобрила законопроект "О столице" в первом чтении. Согласно новому закону "О столице" у мэра Киева остаются исполнительные полномочия, а глава Киевской городской государственной администрации выступает в качестве контролирующего органа.

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