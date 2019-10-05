"Слуга народу" пропонує провести місцеві вибори за мажоритарною системою

Фото: Олександр Корнієнко (РБК-Україна)

Партія хоче провести своїх людей у місцеві ради

Вибори в місцеві ради повинні проходити за мажоритарною системою, а в Києві - за пропорційної з відкритими списками. Про це сказав перший заступник голови фракції Олександр Корнієнко інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Разом з тим він зазначив, що модель мажоритарки для виборів в обласні ради повинна бути такою, щоб від кожної громади обов'язково був депутат.

"На місцевому (рівні, - ред.) ми хочемо мажоритарку, крім Києва", - сказав він.

Крім того, в партії "Слуга народу" вважають за доцільне скоротити термін повноважень місцевих рад з п'яти до чотирьох років, розповів депутат.

Корнієнко також зазначив, що через вибори, які стануть наступним етапом після укрупнення громад, "необхідно привести оновлений політичний клас на місцевому рівні".

"Ми хочемо навесні спробувати масштабувати успіх партії "Слуга народу" на місцеві вибори. В першу чергу (успіх, - ред.), у тому, що ми змогли завести у Верховну раду абсолютно нових людей", - сказав він.

Як повідомляло РБК-Україна, президент України Володимир Зеленський своїм указом доручив до 1 січня 2020 року розробити і внести на розгляд Ради законопроекти про засади адміністративно-територіального устрою України, про внесення змін у деякі закони України щодо вдосконалення законодавства про місцеві вибори тощо.

Нагадаємо, 3 жовтня, Верховна рада схвалила законопроект "Про столицю" у першому читанні. Відповідно до нового закону "Про столицю" у мера Києва залишаються виконавчі повноваження, а голова Київської міської державної адміністрації виступає в якості контролюючого органу.