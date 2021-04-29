"Слуга народа" в мае обсудит увольнение Степанова на фракции

"Мы еще не обсуждали. У нас будет обсуждение этого вопроса (увольнение Степанова, - ред.) на фракции где-то в десятых числах мая", - сказал парламентарий.

Он подчеркнул, что глава Минздрава - это политическая должность, поэтому министр должен нести политическую ответственность.

"Учитывая серию провальных обещаний относительно вакцинации, я считаю, что должны быть какие-то решения. Возможно, это будет предупреждение... Кандидатура Ляшко была на радаре, некоторые еще есть кандидатуры", - заявил нардеп.