UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

"Слуга народа" в мае обсудит увольнение Степанова на фракции

Автор: Юлия Струк

Фракция "Слуга народа" обсудит возможность увольнения министра здравоохранения Максима Степанова. Это произойдет в десятых числах мая.

Об этом заявил глава фракции СН Давид Арахамия в эфире телеканала "Украина 24".

"Мы еще не обсуждали. У нас будет обсуждение этого вопроса (увольнение Степанова, - ред.) на фракции где-то в десятых числах мая", - сказал парламентарий.

Он подчеркнул, что глава Минздрава - это политическая должность, поэтому министр должен нести политическую ответственность.

"Учитывая серию провальных обещаний относительно вакцинации, я считаю, что должны быть какие-то решения. Возможно, это будет предупреждение... Кандидатура Ляшко была на радаре, некоторые еще есть кандидатуры", - заявил нардеп.

Напомним, Арахамия анонсировал несколько кадровых изменений в Кабинете министров. Однако парламентарий не уточнил, о каких именно министрах идет речь.

Как писало РБК-Украина, заместитель главы парламента Руслан Стефанчук заявил, что обсуждается вопрос замены одного из министров. Также намерены назначить министра энергетики.

Ранее источник в руководстве фракции "Слуга народа" сообщил РБК-Украина, что Верховная рада планирует отправить Степанова в отставку.

Кроме того, собеседник РБК-Украина в окружении президента Владимира Зеленского отметил, что отставка главы Минздрава - это вопрос времени, возможно "пары месяцев или меньше".

Так, разговоры о возможном увольнении Степанова усилились в феврале после того, как у Украины возникли проблемы с поставками вакцины от коронавируса. При этом в марте спикер парламента Дмитрий Разумков заверил, что отставка Степанова пока не планируется.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Максим СтепановСлуга народаДавид Арахамия