Отставки Степанова в ближайшее время не будет, - Разумков

В ближайшее время вопрос отставки министра здравоохранения Максима Степанова рассматриваться не будет. При этом есть фракции, которые давно выступают за смену главы Минздрава.

"По-разному оценивают ситуацию вокруг вакцины, поэтому есть фракции, которые уже инициировали этот процесс (отставки Степанова, - ред.), притом инициировали его давно. Я не думаю, что в ближайшем будущем этот вопрос будет рассмотрен", - отметил он.

Кроме того, говоря о своей оценке ситуацию с вакцинацией и действиях Минздрава по этому вопросу, Разумков заявил он нехватке коммуникационной стратегии для популяризации вакцинации.