Отставки Степанова в ближайшее время не будет, - Разумков
В ближайшее время вопрос отставки министра здравоохранения Максима Степанова рассматриваться не будет. При этом есть фракции, которые давно выступают за смену главы Минздрава.
Такое мнение Разумков высказал в интервью РБК-Украина.
"По-разному оценивают ситуацию вокруг вакцины, поэтому есть фракции, которые уже инициировали этот процесс (отставки Степанова, - ред.), притом инициировали его давно. Я не думаю, что в ближайшем будущем этот вопрос будет рассмотрен", - отметил он.
Кроме того, говоря о своей оценке ситуацию с вакцинацией и действиях Минздрава по этому вопросу, Разумков заявил он нехватке коммуникационной стратегии для популяризации вакцинации.
Напомним, ранее в Офисе президента сообщали, что не считают нужным отправлять в отставку министра здравоохранения Максима Степанова на фоне COVID-вакцинации.
При этом член фракции "Слуга народа" Ирина Верещук сообщала, что в случае провала вакцинации против коронавируса может быть инициирована отставка Степанова.
Отметим, ранее Степанов сообщал, что процесс вакцинации идет не по плану в Украине.