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В Раде анонсировали несколько кадровых изменений в Кабмине

Новина українською → Украина, Четверг 29 апреля 2021 10:38
В Раде анонсировали несколько кадровых изменений в Кабмине Фото: глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия анонсировал несколько кадровых изменений в Кабинете министров. Однако парламентарий не уточнил, о каких именно министрах идет речь.

Об этом он заявил в эфире телеканала "Украина 24".

Нардеп отметил, что может быть два кадровых переназначения, но не уточнил, входит ли в них увольнение министра здравоохранения Максима Степанова.

"У нас будет обсуждение этого вопроса (увольнение Степанова, - ред.) на фракции где-то в десятых числах мая... Еще могут быть несколько кадровых переназначений. Кто-то будет уволен, а кто будет трудоустроен. Я думаю два (переназначения, - ред.)", - рассказал Арахамия.

Так, ранее заместитель главы ВРУ Руслан Стефанчук заявил, что обсуждается вопрос замены одного из министров. Также намерены назначить министра энергетики.

Напомним, профильный комитет Верховной рады рассмотрел кандидатуру Германа Галущенко на должность министра энергетика и рекомендовал ВР назначить его новым главой Минэнерго.

Как писало РБК-Украина, на заседании фракции СН на прошлой неделе премьер-министр Денис Шмыгаль представил депутатам кандидата на пост министра энергетики Германа Галущенко.

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