"Слуга народу" в травні обговорить звільнення Степанова на фракції

"Ми ще не обговорювали. У нас буде обговорення цього питання (звільнення Степанова, - ред.) на фракції десь у десятих числах травня", - сказав парламентар.

Він підкреслив, що глава МОЗ - це політична посада, тому міністр має нести політичну відповідальність.

"Враховуючи серію провальних обіцянок щодо вакцинації, я вважаю, що мають бути якісь рішення. Можливо, це буде попередження... Кандидатура Ляшка була на радарі, деякі ще є кандидатури", - заявив нардеп.