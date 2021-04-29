"Слуга народу" в травні обговорить звільнення Степанова на фракції

Фракція "Слуга народу" обговорить можливість звільнення міністра охорони здоров'я Максима Степанова. Це відбудеться у десятих числах травня.
"Ми ще не обговорювали. У нас буде обговорення цього питання (звільнення Степанова, - ред.) на фракції десь у десятих числах травня", - сказав парламентар.
Він підкреслив, що глава МОЗ - це політична посада, тому міністр має нести політичну відповідальність.
"Враховуючи серію провальних обіцянок щодо вакцинації, я вважаю, що мають бути якісь рішення. Можливо, це буде попередження... Кандидатура Ляшка була на радарі, деякі ще є кандидатури", - заявив нардеп.
Нагадаємо, Арахамія анонсував кілька кадрових змін у Кабінеті міністрів. Однак парламентарій не уточнив, про які саме міністрах йдеться.
Як писало РБК-Україна, заступник голови парламенту Руслан Стефанчук заявив, що обговорюється питання заміни одного з міністрів. Також мають намір призначити міністра енергетики.
Раніше джерело в керівництві фракції "Слуга народу" повідомило РБК-Україна, що Верховна рада планує відправити Степанова у відставку.
Крім того, співрозмовник РБК-Україна в оточенні президента Володимира Зеленського зазначив, що відставка глави МОЗ - це питання часу, можливо "пари місяців або менше".
Так, розмови про можливе звільнення Степанова посилилися у лютому після того, як в України виникли проблеми з поставками вакцини від коронавірусу. При цьому в березні спікер парламенту Дмитро Разумков запевнив, що відставка Степанова поки не планується.