"Слуга народа" в мае обсудит увольнение Степанова на фракции
Фракция "Слуга народа" обсудит возможность увольнения министра здравоохранения Максима Степанова. Это произойдет в десятых числах мая.
"Мы еще не обсуждали. У нас будет обсуждение этого вопроса (увольнение Степанова, - ред.) на фракции где-то в десятых числах мая", - сказал парламентарий.
Он подчеркнул, что глава Минздрава - это политическая должность, поэтому министр должен нести политическую ответственность.
"Учитывая серию провальных обещаний относительно вакцинации, я считаю, что должны быть какие-то решения. Возможно, это будет предупреждение... Кандидатура Ляшко была на радаре, некоторые еще есть кандидатуры", - заявил нардеп.
Напомним, Арахамия анонсировал несколько кадровых изменений в Кабинете министров. Однако парламентарий не уточнил, о каких именно министрах идет речь.
Как писало РБК-Украина, заместитель главы парламента Руслан Стефанчук заявил, что обсуждается вопрос замены одного из министров. Также намерены назначить министра энергетики.
Ранее источник в руководстве фракции "Слуга народа" сообщил РБК-Украина, что Верховная рада планирует отправить Степанова в отставку.
Кроме того, собеседник РБК-Украина в окружении президента Владимира Зеленского отметил, что отставка главы Минздрава - это вопрос времени, возможно "пары месяцев или меньше".
Так, разговоры о возможном увольнении Степанова усилились в феврале после того, как у Украины возникли проблемы с поставками вакцины от коронавируса. При этом в марте спикер парламента Дмитрий Разумков заверил, что отставка Степанова пока не планируется.