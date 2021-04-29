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"Слуга народа" в мае обсудит увольнение Степанова на фракции

Новина українською → Украина, Четверг 29 апреля 2021 10:51
"Слуга народа" в мае обсудит увольнение Степанова на фракции Фото: глава Минздрава Максим Степанов (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Фракция "Слуга народа" обсудит возможность увольнения министра здравоохранения Максима Степанова. Это произойдет в десятых числах мая.

Об этом заявил глава фракции СН Давид Арахамия в эфире телеканала "Украина 24".

"Мы еще не обсуждали. У нас будет обсуждение этого вопроса (увольнение Степанова, - ред.) на фракции где-то в десятых числах мая", - сказал парламентарий.

Он подчеркнул, что глава Минздрава - это политическая должность, поэтому министр должен нести политическую ответственность.

"Учитывая серию провальных обещаний относительно вакцинации, я считаю, что должны быть какие-то решения. Возможно, это будет предупреждение... Кандидатура Ляшко была на радаре, некоторые еще есть кандидатуры", - заявил нардеп.

Напомним, Арахамия анонсировал несколько кадровых изменений в Кабинете министров. Однако парламентарий не уточнил, о каких именно министрах идет речь.

Как писало РБК-Украина, заместитель главы парламента Руслан Стефанчук заявил, что обсуждается вопрос замены одного из министров. Также намерены назначить министра энергетики.

Ранее источник в руководстве фракции "Слуга народа" сообщил РБК-Украина, что Верховная рада планирует отправить Степанова в отставку.

Кроме того, собеседник РБК-Украина в окружении президента Владимира Зеленского отметил, что отставка главы Минздрава - это вопрос времени, возможно "пары месяцев или меньше".

Так, разговоры о возможном увольнении Степанова усилились в феврале после того, как у Украины возникли проблемы с поставками вакцины от коронавируса. При этом в марте спикер парламента Дмитрий Разумков заверил, что отставка Степанова пока не планируется.

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Новости Украины Политика Максим Степанов Слуга народа Давид Арахамия
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