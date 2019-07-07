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"Слуга народа" исключила из списка 7 кандидатов

Новости » Выборы 2019    07.07.2019 - 14:08
"Слуга народа" исключила из списка 7 кандидатов
Фото: съезд партии "Слуга народа" (РБК-Украина)

Решение об исключении кандидатов было принято на съезде партии

Политическая партия "Слуга народа" приняла решение об исключении из партийного списка 7 кандидатов в народные депутаты на внеочередных выборах в Верховную раду. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу партии в Facebook.

Как сообщается, во время партийного съезда было принято решение об исключении из списка пяти кандидатов в нардепы, а именно:

  • Романа Боярчука (№71);
  • Виталия Витикача (№177);
  • Ольги Кавун (№78);
  • Михаила Соколова (№99);
  • Анастасии Рагимовой (№170).

Кроме того, двое кандидатов обратились к председателю партии с просьбой исключить их из избирательного списка партии по собственному желанию. По собственному желанию из списка были исключены Юрий Баланюк (№164) и Елена Коробкова (№31).

&quot;Слуга народа&quot; исключила из списка 7 кандидатов

Напомним, ранее сообщалось, что Центральная избирательная комиссия отменил регистрацию восьми кандидатов в народные депутаты в одномандатных избирательных округах на внеочередные парламентские выборы. Комиссия отменила регистрацию кандидатов в соответствии с их заявлениями об отказе от баллотирования.

РБК-Украина писало, что Центризбирком отменил регистрацию кандидатом в народные депутаты бывшего заместителя генпрокурора Рената Кузьмина. Кузьмин баллотировался по списку "Оппозиционной платформы - За жизнь".

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